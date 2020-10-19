"Будем ее читать": украинцы реагируют на запрет судом книги о Стусе по иску Медведчука

19 октября, 2020, 11:20

Приговор Дарницкого районного суда о запрете распространения книги историка и публициста Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" по иску Виктора Медведчука всколыхнул общество

Еспресо.TV собрало реакции украинских пользователей соцсетей по этому поводу.

"Поскольку читать книгу Вахтанга Кипиани суд не запретил, будем ее читать. Вслух и шепотом, в одиночестве и группами", - отметил политический обозреватель Евгений Магда.

"Может давайте наши шкарлеты еще и Стуса в школьные программы запретят?" - рефлексирует Марина Данилюк-Ярмолаева.

"В третий раз осужден, а палач один и тот же", - прокомментировал решение Дарницкого суда журналист Сергей Руденко.

Общественный активист Илья Кононов акцентировал внимание на имени судьи, которая удовлетворила исковые требования Виктора Медведчука по делу.

Журналистка Татьяна Локацкая отметила, что книгу о Стусе раскупили через час после решения суда.

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