"Будем ее читать": украинцы реагируют на запрет судом книги о Стусе по иску Медведчука
Еспресо.TV собрало реакции украинских пользователей соцсетей по этому поводу.
"Поскольку читать книгу Вахтанга Кипиани суд не запретил, будем ее читать. Вслух и шепотом, в одиночестве и группами", - отметил политический обозреватель Евгений Магда.
"Может давайте наши шкарлеты еще и Стуса в школьные программы запретят?" - рефлексирует Марина Данилюк-Ярмолаева.
"В третий раз осужден, а палач один и тот же", - прокомментировал решение Дарницкого суда журналист Сергей Руденко.
Общественный активист Илья Кононов акцентировал внимание на имени судьи, которая удовлетворила исковые требования Виктора Медведчука по делу.
Журналистка Татьяна Локацкая отметила, что книгу о Стусе раскупили через час после решения суда.
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