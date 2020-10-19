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Espreso.tvОбществоПроводили бал-маскарад во время карантина: в Харькове полиция открыла производство

Проводили бал-маскарад во время карантина: в Харькове полиция открыла производство

В Харькове полиция открыла уголовное производство из-за проведения бала-маскарада, где могли нарушать карантин

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сообщается, что 19 октября в ходе мониторинга Интернет-сети работники Шевченковского отдела полиции обнаружили информацию о том, что в отеле по проспекту Независимости 16 октября состоялся бал-маскарад, который мог быть проведен с нарушением карантинных требований и норм.

Так, следователи по данному факту внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские проводятся следственно-оперативные мероприятия, устанавливают свидетелей и очевидцев.

Отмечается, что максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

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