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Espreso.tvОбществоПорезали лицо: в Умани напали на 17-летнего хасида

Порезали лицо: в Умани напали на 17-летнего хасида


фото: reuters
В Умани неизвестный с ножом напал на гражданина Израиля 2003 года рождения

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

"В Уманский отдел полиции 18 октября обратился гражданин Израиля, 2003 года рождения, и сообщил, что ему на улице Софьи Перовской неизвестный нанес телесные повреждения. Следственно-оперативной группой осмотрено место преступления и проведен обход близлежащих улиц с целью установления камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент преступления ", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) УК. Полиция разыскивает хулиганов. Злоумышленникам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

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