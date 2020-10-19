Президент будет вносить законопроекты по результатам "опроса", - Качура о пяти вопросах Зеленского

19 октября, 2020, 21:22

Нардеп-"слуга" Александр Качура заявил, что "опрос" Зеленского не предусматривает юридических последствий, но имеет политические, ведь по результатам президент будет вносить законопроекты и принимать те или иные решения

Об этом он заявил в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.

"Для того, чтобы найти ответ на вопрос, законны ли такие "опросы", надо открыть Конституцию Украины и посмотреть статью 69, в которой предусмотрено, что народовластие осуществляется через выборы, референдумы и другие формы. Вот другие формы есть такие опросы", - сказал Качура.

Нардеп отметил, что если говорить о юридических последствиях, то законодательством не предусматриваются при опросе любые юридические последствия, а есть политические последствия.

"Политическими последствиями и будет то, что президент Украины после того, как пройдет "Всенародный опрос" украинских граждан, будет вносить законопроекты, принимать те или иные решения по результатам этих "опросов", - отметил Качура.

Он уверен, что опрос все-таки состоится, потому что президент Украины и его команда это озвучили.

"А мы, кстати, как партия "Слуга народа", к этому не имеем никакого отношения. Потому что я не знаю, как будет происходить процедура. Я точно знаю, что это будет за пределами участков происходить "опрос". И только после выхода из участков граждан, когда они определились с теми кандидатами в местные органы самоуправления. Но каким образом будет происходить сама процедура, я думаю, что Офис президента должен предоставить эту информацию ", - подчеркнул Качура.

Напомним, президент Зеленский в видеообращении заявил, что 25 октября на избирательных участках во время местных выборов украинцам поставят "пять важных вопросов" о том, что "раньше у нас никогда не спрашивали".

В ОПУ заявили, что не исключено, что "опрос", проведение которого 25 октября инициирует президент, будет профинансирован лично Владимиром Зеленским.

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