Похоже, что последние честные выборы состоялись при президентстве Порошенко - Ирина Геращенко
"В последнем интервью BBC Зеленский рефлексировал, что Порошенко до сих пор считает себя президентом. Проблема в другом - в том, что Зеленский до сих пор считает себя кандидатом в президенты времена президентства Порошенко. И работает сейчас не президентом государства, занимаясь политикой безопасности, занимаясь армией и борьбой с ковид, а вип-агитатором "Слуг", - отметила Геращенко.
"Иначе никак нельзя объяснить то, во что уже тычут его носом общественные организации, в том числе "Опора", что он занимается скрытой агитацией, когда штампами предвыборной агитации "Слуг" выступает с трибуны. Не с государственной символикой, а где написано "Зе" почему-то. Речь идет о Президенте Украины, каким бы ни была его фамилия", - подчеркнула Ирина Геращенко.
По данным организации "Опора" полиция зарегистрировала более 2 900 нарушений во время предвыборной кампании. В то время как на президентских выборах 2019 года было 614 нарушений, на парламентских 537, - отмечает Геращенко.
"Похоже, что последние честные выборы в этой стране прошли во времена президентства Порошенко", - говорит сопредседатель фракции.
Она отметила, что сейчас по стране фиксируются изуродованные борды "Европейской Солидарности", например Романа Сущенко в Черкассах, кандидата от партии Андрея Карпова в Полтаве. Кроме того, избирательная комиссия в Кременчуге абсолютно преступно отказывала в регистрации кандидатов от "Европейской Солидарности" даже после решений суда.
"И в это время президент, вместо того, чтобы гарантировать честные выборы, занимается псевдоопросом с непонятными источниками финансирования", - отметила депутат.
"Если у президента есть лишние деньги, пусть направит их на борьбу с ковид. Я напомню, что Порошенко 100 миллионов гривен направил в 200 больниц, чтобы обеспечить врачей защитными костюмами и до сих пор они ими пользуются. Если это меценатские деньги - пусть Зеленский попросит своих друзей меценатов направить их с на борьбу с ковид. А если он очень хочет какие-то вопросы решить - у него есть право законодательной инициативы, и это можно делать абсолютно законным путем", - отметила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность".
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