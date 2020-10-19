Похоже, что последние честные выборы состоялись при президентстве Порошенко - Ирина Геращенко

19 октября, 2020, 14:07

Общественные организации фиксируют массовые нарушения законодательства на местных выборах, а президент Зеленский работает вип-агитатором в своей партии "Слуга народа". Об этом сказала сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко на заседании согласительного совета

"В последнем интервью BBC Зеленский рефлексировал, что Порошенко до сих пор считает себя президентом. Проблема в другом - в том, что Зеленский до сих пор считает себя кандидатом в президенты времена президентства Порошенко. И работает сейчас не президентом государства, занимаясь политикой безопасности, занимаясь армией и борьбой с ковид, а вип-агитатором "Слуг", - отметила Геращенко.

"Иначе никак нельзя объяснить то, во что уже тычут его носом общественные организации, в том числе "Опора", что он занимается скрытой агитацией, когда штампами предвыборной агитации "Слуг" выступает с трибуны. Не с государственной символикой, а где написано "Зе" почему-то. Речь идет о Президенте Украины, каким бы ни была его фамилия", - подчеркнула Ирина Геращенко.

По данным организации "Опора" полиция зарегистрировала более 2 900 нарушений во время предвыборной кампании. В то время как на президентских выборах 2019 года было 614 нарушений, на парламентских 537, - отмечает Геращенко.

"Похоже, что последние честные выборы в этой стране прошли во времена президентства Порошенко", - говорит сопредседатель фракции.

Она отметила, что сейчас по стране фиксируются изуродованные борды "Европейской Солидарности", например Романа Сущенко в Черкассах, кандидата от партии Андрея Карпова в Полтаве. Кроме того, избирательная комиссия в Кременчуге абсолютно преступно отказывала в регистрации кандидатов от "Европейской Солидарности" даже после решений суда.

"И в это время президент, вместо того, чтобы гарантировать честные выборы, занимается псевдоопросом с непонятными источниками финансирования", - отметила депутат.

"Если у президента есть лишние деньги, пусть направит их на борьбу с ковид. Я напомню, что Порошенко 100 миллионов гривен направил в 200 больниц, чтобы обеспечить врачей защитными костюмами и до сих пор они ими пользуются. Если это меценатские деньги - пусть Зеленский попросит своих друзей меценатов направить их с на борьбу с ковид. А если он очень хочет какие-то вопросы решить - у него есть право законодательной инициативы, и это можно делать абсолютно законным путем", - отметила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность".