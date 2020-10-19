Пограничника приговорили к 6 годам тюрьмы за торговлю наркотиками
Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.
"При публичном обвинении военной прокуратуры Львовского гарнизона судом признан виновным военнослужащий Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств и психотропных веществ (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Пограничник приговорен к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества ", - говорится в сообщении.
В суде доказали, что весной 2017 года осужденный сбыл наркотические средства - 10,5 граммов каннабиса и 0,11 г амфетамина, за которые выручил 1500 грн.
Кроме того, летом того же года приобрел 89,3 граммов каннабиса, который хранил для продажи.
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