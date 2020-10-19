Перемирие на Донбассе: оккупанты применили гранатомет, стрелковое оружие и беспилотник

19 октября, 2020, 18:07

С начала текущих суток, 19 октября, на Донбассе зафиксировано два нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток, 19 октября, в районах ответственности наших бригад зафиксировано два факта нарушения достигнутых договоренностей со стороны российско-оккупационных войск. Так, утром противник нарушил режим прекращения огня, применив ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие вблизи населенного пункта Луганское", - говорится в сообщении.