 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПеремирие на Донбассе: оккупанты применили гранатомет, стрелковое оружие и беспилотник

Перемирие на Донбассе: оккупанты применили гранатомет, стрелковое оружие и беспилотник

С начала текущих суток, 19 октября, на Донбассе зафиксировано два нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток, 19 октября, в районах ответственности наших бригад зафиксировано два факта нарушения достигнутых договоренностей со стороны российско-оккупационных войск. Так, утром противник нарушил режим прекращения огня, применив ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие вблизи населенного пункта Луганское", - говорится в сообщении.

Кроме того, вблизи Авдеевки был обнаружен пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения.

"Беспилотник противника был подавлен украинскими средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным его дальнейшее использование", - говорится в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 октября, 2020 понедельник

больше новостей

19 октября, 2020 понедельник

18 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать