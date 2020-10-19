Перемирие на Донбассе: оккупанты применили гранатомет, стрелковое оружие и беспилотник
19 октября, 2020, 18:07
С начала текущих суток, 19 октября, на Донбассе зафиксировано два нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"С начала текущих суток, 19 октября, в районах ответственности наших бригад зафиксировано два факта нарушения достигнутых договоренностей со стороны российско-оккупационных войск. Так, утром противник нарушил режим прекращения огня, применив ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие вблизи населенного пункта Луганское", - говорится в сообщении.
Кроме того, вблизи Авдеевки был обнаружен пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения.
"Беспилотник противника был подавлен украинскими средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным его дальнейшее использование", - говорится в сообщении.
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