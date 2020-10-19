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Espreso.tvВойна с РФОтвета не получили: оккупанты на Луганщине просили у России вакцину от COVID-19

Ответа не получили: оккупанты на Луганщине просили у России вакцину от COVID-19

Руководство террористов "ЛНР" обращалось к властям РФ с просьбой предоставить или продать вакцину от COVID-19, но ответа не получило

Об этом в эфире одной из местных радиостанции сообщила так называемая "Министр здравоохранения "ЛНР" Наталья Пащенко, сообщают "Новости Донбасса" .

"К нам не было еще предложений о предоставлении вакцины против коронавирусной инфекции в качестве гуманитарной помощи. Также мы вышли на рынок РФ с вопросом приобретения вакцины за денежные средства, но поставщики не откликнулись", - сказала она.

Пащенко отметила, что запрос на вакцину сделали давно.

Она заявила, что в ближайшее время вакцинацию на оккупированной Луганщии проводить не будут.

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