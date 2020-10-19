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Espreso.tvОбществоДо 40 тыс. грн: в Нацслужбе здоровья назвали стоимость лечения одного пациента с COVID-19

До 40 тыс. грн: в Нацслужбе здоровья назвали стоимость лечения одного пациента с COVID-19


фото: reuters
Стоимость лечения пациента с коронавирусом в больнице обходится от 20 до 40 тыс. грн

Об этом сообщила начальник пресс-службы Национальной службы здоровья Украины Лилия Гудзь, передает РБК-Украина .

По ее словам, стоимость лечения пациента с коронавирусом обходится около 20 тыс. грн. Если же пациент находится на интенсивной терапии, то стоимость составляет около 40 тыс. грн.

Гудзь отметила, что сумма покрывает все необходимые для лечения процедуры.

Она добавила, что все больницы, с которыми Нацслужбы здоровья заключила договоры, получают одинаковые средства на пациентов с коронавирусом.

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