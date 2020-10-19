Офис президента: Взяли к сведению решение суда по книге Кипиани о деле Стуса

19 октября, 2020, 23:02

В Офисе президента отметили, что цензура в Украине запрещена Конституцией

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Взяли к сведению решение Дарницкого районного суда Киева по книге "Дело Василия Стуса". Также приняли к сведению заявление автора книги Вахтанга Кипиани и представителей издательства о намерении подать апелляцию. Это по меньшей мере свидетельство того, что общество готово отстаивать свои права", - говорится в сообщении.

В ОП заявили, что удивлены некоторыми формулировками в указанном решении, хотя и не ставят под сомнение независимость судебной ветви власти.

"Однако, поскольку эта книга является обработкой реального репрессивного уголовного дела против Василия Стуса, которое было возбуждено в СССР и по которому он был осужден, считаем странным определения истца Медведчука В. В. как "персонажа (действующего лица) произведения". Большую часть содержания книги составляет точная перепечатка материалов уголовного дела. То есть чисто документальная основа книжки не вызывает никаких сомнений. Следовательно, именно по этой логике книги, Медведчук является участником настоящего процесса, который имел место в истории", - добавили в ОПУ.

В Офисе президента отметили, что цензура в Украине запрещена Конституцией.

"Исходим из того, что научные исследования истории, обработки материалов истории нашего народа, в частности с помощью инструментов публицистики, не могут ограничиваться через эмоции отдельных участников событий прошлого. Призываем всех граждан иметь смелость честно смотреть на события прошлого нашего народа и действия или бездействие отдельных лиц ", - резюмировали в Офисе президента.