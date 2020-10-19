Официальный курс: доллар с начала недели продолжает дорожать
19 октября, 2020, 09:17
Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 19 октября 2020 года на отметке 28,36 грн/$
Об этом говорится в данных НБУ.
По состоянию на 16 октября курс составлял 28,33 грн/$.
Официальный курс гривни к евро на 19 октября установлен на уровне 33,30 грн/евро. По состоянию на 16 октября курс составлял 33,39 грн/евро.
На наличном рынке 19 октября по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 28,35, продают - по 28,40 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 28,30 до 28,80 грн/$, продажи - в пределах 28,38-29,90 грн/$.
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