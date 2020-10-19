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Espreso.tvСпортОбидчик Ломаченко Лопес назвал своих следующих соперников

Обидчик Ломаченко Лопес назвал своих следующих соперников


фото: Getty Images
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес определился, с кем может провести следующие поединки

Об этом сообщает 24boxing.com.ua.

Американец готов встретиться на ринге с 28-летним Хосе Рамиресом.

"Они хотели сделать шоу для фанатов, хотели показать, что они лучшие в дивизионе, а вот к чему это привело. Я не пытался залезть ему под кожу, я просто был откровенен. Теперь я готов побить Джоша Тейлора утром, а Хосе Рамиреса ночью", - сказал Лопес.

Теофимо Лопес отобрал у Василия Ломаченко титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Американец, который также владеет поясом IBF (Международной боксерской федерации), стал абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

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