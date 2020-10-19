Обидчик Ломаченко Лопес назвал своих следующих соперников
Об этом сообщает 24boxing.com.ua.
Американец готов встретиться на ринге с 28-летним Хосе Рамиресом.
"Они хотели сделать шоу для фанатов, хотели показать, что они лучшие в дивизионе, а вот к чему это привело. Я не пытался залезть ему под кожу, я просто был откровенен. Теперь я готов побить Джоша Тейлора утром, а Хосе Рамиреса ночью", - сказал Лопес.
Теофимо Лопес отобрал у Василия Ломаченко титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Американец, который также владеет поясом IBF (Международной боксерской федерации), стал абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).
- Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- Василий Ломаченко не согласен с тем, что заслуживал поражения по очкам Теофимо Лопесу.
- 18 октября Лопес заявил, что не намерен давать украинцу Василию Ломаченко возможности реванша.
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