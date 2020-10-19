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Espreso.tvОбществоНе перебивать Байдена и больше шутить: предвыборная команда Трампа дала ему рекомендации для последующих дебатов, - СМИ

Не перебивать Байдена и больше шутить: предвыборная команда Трампа дала ему рекомендации для последующих дебатов, - СМИ


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп получил от своей предвыборной команды рекомендации относительно следующего раунда президентских дебатов с Джо Байденом

Об этом сообщает Axios.

По информации портала, Трамп постарается говорить со своим соперником более спокойным тоном, не перебивать его, а также больше шутить.

В то же время действующий президент США продолжит нападать на сына Байдена - Хантера.

"Все, что Трамп должен сделать - это дать людям возможность голосовать за него. В первых дебатах он сделал прямо противоположное. Так что, надеюсь, он сможет исправиться, потому что его переизбрание может зависеть от этого", - рассказал один из источников портала в предвыборной команде Трампа.

При этом, по его словам, судя по всему, президент США не ознакомился с документом относительно дебатов для первого раунда.

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По словам помощников Трампа, если бы он позволил Байдену во время первых дебатов говорить, а модератору задавать вопросы, его соперник пошел бы в риторические рассуждения и выглядел бы "по-стариковски болтливым".

Согласно подсчетам Axios, во время дебатов 29 сентября Трамп перебивал Байдена 71 раз.

Первые дебаты Трампа и Байдена состоялись 30 сентября.

Следующий раунд дебатов запланирован на 22 октября.

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