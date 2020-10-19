НБУ назвал самые распространенные сценарии телефонного мошенничества в Украине
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба НБУ.
По информации регулятора, телефонное мошенничество является самым распространенным видом платежного мошенничества. При этом сценариев такого мошенничества десятки.
Так, в пресс-службе отметили, что одним из сценариев является мифический выигрыш автомобиля.
"Потенциальной жертве приходит SMS-сообщение о выигрыше автомобиля, больше деталей предлагается узнать на сайте или по телефону. Человек перезванивает по указанному номеру, где ему объясняют: чтобы получить свой приз, необходимо оплатить налог в размере 1% от его стоимости. Для убедительности мошенники даже могут создать сайт, на котором есть вся информация по "акции" и отзывы предыдущих "победителей", - пояснили в пресс-службе.
В регуляторе отметили, что в таком случае необходимо завершить разговор и игнорировать подобные SMS-сообщения. Также нельзя переводить деньги или сообщать персональные данные или реквизиты карт.
Отдельно в НБУ отметили, что налоги перечисляет не получатель выигрыша, их уплата осуществляется всегда оператором акции.
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