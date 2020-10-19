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Espreso.tvОбществоНаводнения во Вьетнаме: более 80 погибших

Наводнения во Вьетнаме: более 80 погибших


фото: voa
В результате сильных наводнений в нескольких вьетнамских провинциях погибли уже как минимум 84 человека, еще 38 разыскиваются

Об этом сообщает Voice of Vietnam.

Всего было эвакуировано более 35 тысяч человек.

В целом в результате стихийного бедствия, которое уже длится 10 дней, разрушено более 53 тысяч домов, еще по меньшей мере 24 тысячи зданий получили повреждения.

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Также было разрушено более 110 тысяч гектаров сельскохозяйственного угодья и погибло более 460 тысяч голов скота.

Отмечается, что в ответ правительство страны направило в пострадавшие регионы более 4 тыс. тонн риса из национального резерва.

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