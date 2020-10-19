Начальная школа и детсады будут работать и при "наихудшем сценарии", - голова комитета Совета о возобновлении обучения

19 октября, 2020, 08:42

По словам головы комитета ВР по вопросам образования и науки Сергея Бабака, дети из детсадов и учащиеся начальной школы будут продолжать учебу, потому что у них недостаточная самоорганизация для дистанционного обучения

Об этом голова парламентского комитета по вопросам науки и образования Сергей Бабак рассказал для "РБК-Украина".

Нардеп заявил, что соответствующее решение уже согласовано с МОН. Детские сады и начальную школу с ноября закрывать не будут даже при наихудшем сценарии.

"Потому что дети не могут заниматься дистанционно - у них еще нет самосознания такого уровня, чтобы они могли самоорганизоваться. Эти два звена должны работать", - заявил он.

Дети вернутся в школу, если будет позволять эпидситуация. В противном случае они будут временно переведены на дистанционное обучение.

Все будет на уровне рекомендаций от правительства в зависимости от "карантинных" зон.

Нардеп подчеркнул, что дальнейшее решение в вопросе обучения будут принимать местные власти.

Напомним, ранее Кабмин рекомендовал 15 октября отправить детей по домам до конца месяца.

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