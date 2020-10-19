На Сумщине отец и два его сына идут на местные выборы от трех разных партий
19 октября, 2020, 12:43
В Сумах на местных выборах от разных партий баллотируются отец Магомед Галаев и два его сына Расул и Рустам
Об этом сообщил журналист Денис Казанский.
"В Сумах баллотируются Магомед Галаев и два его сына Расул и Рустам. И все от разных партий. Магомед Галаев от "Батькивщины", Расул Галаев - от "ЕС", а Рустам Галаев - от "Слуги народа", - написал Казанский.
Отец идет на выборы в областной совет, а сыновья хотят быть избранными в горсовет.
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