На Сумщине отец и два его сына идут на местные выборы от трех разных партий

19 октября, 2020, 12:43

В Сумах на местных выборах от разных партий баллотируются отец Магомед Галаев и два его сына Расул и Рустам

Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

"В Сумах баллотируются Магомед Галаев и два его сына Расул и Рустам. И все от разных партий. Магомед Галаев от "Батькивщины", Расул Галаев - от "ЕС", а Рустам Галаев - от "Слуги народа", - написал Казанский.

Отец идет на выборы в областной совет, а сыновья хотят быть избранными в горсовет.