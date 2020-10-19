 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Сумщине отец и два его сына идут на местные выборы от трех разных партий

На Сумщине отец и два его сына идут на местные выборы от трех разных партий


фото: reuters
В Сумах на местных выборах от разных партий баллотируются отец Магомед Галаев и два его сына Расул и Рустам

Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

"В Сумах баллотируются Магомед Галаев и два его сына Расул и Рустам. И все от разных партий. Магомед Галаев от "Батькивщины", Расул Галаев - от "ЕС", а Рустам Галаев - от "Слуги народа", - написал Казанский.

Отец идет на выборы в областной совет, а сыновья хотят быть избранными в горсовет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 октября, 2020 понедельник

больше новостей

19 октября, 2020 понедельник

18 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать