На Львовщине неизвестный поджег Mercedes кандидата на главу ОТО
19 октября, 2020, 15:30
В понедельник, 19 октября, в Дрогобыче Львовской области неизвестный сжег автомобиль Mercedes кандидата на пост главы Дрогобычской ОТО
Об этом сообщает "Еспресо.Захид " со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.
"19 октября на оперативную линию 102 поступило сообщение от 47-летнего жителя города Дрогобыча, кандидата на пост главы Дрогобычского ОТО, о том, что около девяти часов утра неизвестный мужчина поджег его автомобиль" Мерседес ", который он оставил на улице Гринченко в Дрогобыче ", - говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают обстоятельства, а также принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления. Продолжаются следственные действия, решается вопрос правовой квалификации события.
О поджоге своего автомобиля сообщил на странице в Facebook кандидат на пост председателя Дрогобычской ОТГ Андрей Веселый (самовыдвиженец) - предприниматель, председатель Благотворительного фонда семьи Веселого.
По его словам, неизвестный бросил в машину бутылку с горючей жидкостью.
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