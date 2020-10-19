На Львовщине неизвестный поджег Mercedes кандидата на главу ОТО

19 октября, 2020, 15:30

В понедельник, 19 октября, в Дрогобыче Львовской области неизвестный сжег автомобиль Mercedes кандидата на пост главы Дрогобычской ОТО

Об этом сообщает "Еспресо.Захид " со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

"19 октября на оперативную линию 102 поступило сообщение от 47-летнего жителя города Дрогобыча, кандидата на пост главы Дрогобычского ОТО, о том, что около девяти часов утра неизвестный мужчина поджег его автомобиль" Мерседес ", который он оставил на улице Гринченко в Дрогобыче ", - говорится в сообщении.