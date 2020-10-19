На Луганщине СБУ провела антитеррористические учения: предотвратили диверсии и нейтрализовали "злоумышленников"
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В Луганской области СБУ провела учения по нейтрализации диверсионно-разведывательных групп.
Отмечается, что в двухдневных тренировках приняли участие региональные подразделения СБУ, Национальной гвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных Сил Украины, Национальной полиции и Государственной пограничной службы.
"По сценарию учений, условная "диверсионно-разведывательная группа" пыталась совершить ряд диверсионно-террористических актов на промышленных объектах в Лисичанское", - говорится в сообщении.
В пресс-службе заметили, что силовики отработали алгоритм совместных действий по выявлению и нейтрализации условных "злоумышленников".
"На завершающем этапе тренировок сотрудники Центра специальных операций "А" СБУ совместно с другими участниками собрания провели операцию с привлечением военной авиации по блокированию и уничтожению "террористов", - говорится в сообщении.
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