На Луганщине СБУ провела антитеррористические учения: предотвратили диверсии и нейтрализовали "злоумышленников"

19 октября, 2020, 15:14

Служба безопасности Украины провела тактико-специальные учения по предупреждению диверсий и терактов на объектах критической инфраструктуры региона

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В Луганской области СБУ провела учения по нейтрализации диверсионно-разведывательных групп.

Отмечается, что в двухдневных тренировках приняли участие региональные подразделения СБУ, Национальной гвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных Сил Украины, Национальной полиции и Государственной пограничной службы.

"По сценарию учений, условная "диверсионно-разведывательная группа" пыталась совершить ряд диверсионно-террористических актов на промышленных объектах в Лисичанское", - говорится в сообщении.

В пресс-службе заметили, что силовики отработали алгоритм совместных действий по выявлению и нейтрализации условных "злоумышленников".

"На завершающем этапе тренировок сотрудники Центра специальных операций "А" СБУ совместно с другими участниками собрания провели операцию с привлечением военной авиации по блокированию и уничтожению "террористов", - говорится в сообщении.

Фото: ssu.gov.ua

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