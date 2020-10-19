На Фиджи подрались китайские дипломаты с тайваньскими чиновниками

19 октября, 2020, 11:58

Сотрудники тайваньского правительства имели столкновения с китайскими дипломатами на острове Фиджи, сообщило Министерство иностранных дел Тайваня

"Министерство иностранных дел решительно осуждает действия сотрудников посольства Китая на Фиджи, которые строго нарушают верховенство права и нормы цивилизованного поведения", - заявили в МИД, сообщает Радио Свобода.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел вечером 8 октября на приеме в столице Фиджи Суве по случаю тайваньского национального Праздника двух десяток.

Двое китайских дипломатов пытались попасть на прием, сделать фотографии и получить информацию, посещали ли мероприятие местные политики.

Столкновения произошли после того, как тайваньские дипломаты попытались им помешать. Один из тайваньцев госпитализирован с травмой головы.

Полиция Фиджи заставила китайских дипломатов покинуть место событий, заявили в министерстве.

Чиновники Китая и Фиджи пока не комментировали инцидент.

Тайвань отделился от Китая в 1949 году после гражданской войны и имеет широкие коммерческие и неформальные связи со многими странами, однако лишь 15 государств признают его правительство как независимое. Тайваньцы имеют официальные дипломатические отношения с четырьмя странами Тихоокеанского региона. Фиджи в этот перечень не входит.

Китай давит на другие страны в попытках изолировать Тайвань.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb