 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Фиджи подрались китайские дипломаты с тайваньскими чиновниками

На Фиджи подрались китайские дипломаты с тайваньскими чиновниками


фото: reuters
Сотрудники тайваньского правительства имели столкновения с китайскими дипломатами на острове Фиджи, сообщило Министерство иностранных дел Тайваня

"Министерство иностранных дел решительно осуждает действия сотрудников посольства Китая на Фиджи, которые строго нарушают верховенство права и нормы цивилизованного поведения", - заявили в МИД, сообщает Радио Свобода.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел вечером 8 октября на приеме в столице Фиджи Суве по случаю тайваньского национального Праздника двух десяток.

Двое китайских дипломатов пытались попасть на прием, сделать фотографии и получить информацию, посещали ли мероприятие местные политики.

Столкновения произошли после того, как тайваньские дипломаты попытались им помешать. Один из тайваньцев госпитализирован с травмой головы.

Полиция Фиджи заставила китайских дипломатов покинуть место событий, заявили в министерстве.

Чиновники Китая и Фиджи пока не комментировали инцидент.

Тайвань отделился от Китая в 1949 году после гражданской войны и имеет широкие коммерческие и неформальные связи со многими странами, однако лишь 15 государств признают его правительство как независимое. Тайваньцы имеют официальные дипломатические отношения с четырьмя странами Тихоокеанского региона. Фиджи в этот перечень не входит.

Китай давит на другие страны в попытках изолировать Тайвань.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 октября, 2020 понедельник

больше новостей

19 октября, 2020 понедельник

18 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать