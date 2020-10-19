На Буковине избили кандидата на пост главы ОТО
19 октября, 2020, 21:20
В Черновицкой области неизвестные избили кандидата на должность одного из ОТО в регионе
Об этом сообщает сайт Министерства внутренних дел Украины.
46-летний житель города Заставна заявил в полицию, что двое неизвестных нанесли ему телесные повреждения и скрылись с места происшествия. В ходе общения с полицией он сообщил, что является кандидатом на должность главы местной объединенной территориальной общины (ОТО).
Врачи осмотрели пострадавшего и оказали медицинскую помощь. Полиция разыскивает нападавших на кандидата.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного процесса).
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