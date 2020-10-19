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Espreso.tvЭкономикаМЗ будет заключать временные контракты для мобилизации дополнительных медработников на борьбу с COVID-19

МЗ будет заключать временные контракты для мобилизации дополнительных медработников на борьбу с COVID-19

Министерство здравоохранения издало указ о заключении временных контрактов для привлечения дополнительных медработников к лечению пациентов с COVID-19

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак во время пресс-брифинга.

"Мы будем мобилизовать всех медработников, которые не оказывали помощь такого профиля. МЗ издало указ, которым регламентируется механизм и порядок подписания временных контрактов на привлечение дополнительных работников в учреждения здравоохранения. По этому механизму каждый, у кого есть возможность и желание, может прийти и на временном контракте с соответствующей зарплатой работать в наших больницах", - сказала Микичак.

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