МОН: зарплаты школьных учителей с июля 2021 года вырастут на 30%

19 октября, 2020, 14:33

Согласно проекту закона о государственном бюджете Украины на 2021 год повышение заработных плат работников образования предполагается в два этапа: в январе и в июле

Об этом сообщает Правительственный портал.

"В частности, с июля 2021 года должностной оклад учителей будет почти на 30% больше, чем по состоянию на сентябрь 2020 года", - говорится в сообщении.

Таким образом, отметили в пресс-службе, должностной оклад молодого учителя без категории и стажа работы в январе 2019 года составил 3496 грн, в сентябре 2020 года - 4050 грн. Согласно проекту бюджета-2021 с января уровень должностного оклада возрастет до 4859 грн, с июля 2021 года - до 5265 грн.

Должностной оклад учителей I категории с января 2021 года увеличится до 6061 грн, с июля 2021 года - до 6567 грн. Отмечается, что в сентябре 2020 года он составлял 5051 грн.

Должностной оклад учителей высшей категории с января 2021 года составит 6461 грн, а с июля - 7001 грн.

Напомним, ранее МОН отсрочило на год введение в действие постановления, которым с января 2021 года должен быть установлен наименьший размер должностного оклада педагогического работника на уровне трех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

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