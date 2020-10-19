 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМедведчук против книги о Стусе: решение суда обсудит комитет Рады, - нардеп

Медведчук против книги о Стусе: решение суда обсудит комитет Рады, - нардеп

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова 20 октября рассмотрит вопрос о решении Дарницкого суда Киева о запрете распространять книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" по иску лидера партии ОПЗЖ Виктора Медведчука

Об этом написала глава подкомитета по вопросам права граждан на информацию Комитета ВР по вопросам свободы слова Татьяна Цыба в Facebook.

"Запрещать книги - такая история. В никуда. Обязательно рассмотрим это завтра на заседании комитета по вопросам свободы слова", - написала Цыба.

Как отмечается на сайте Комитета, заседание состоится 20 октября в 14:30.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 октября, 2020 понедельник

больше новостей

19 октября, 2020 понедельник

18 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать