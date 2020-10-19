Медведчук против книги о Стусе: решение суда обсудит комитет Рады, - нардеп
19 октября, 2020, 18:37
Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова 20 октября рассмотрит вопрос о решении Дарницкого суда Киева о запрете распространять книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" по иску лидера партии ОПЗЖ Виктора Медведчука
Об этом написала глава подкомитета по вопросам права граждан на информацию Комитета ВР по вопросам свободы слова Татьяна Цыба в Facebook.
"Запрещать книги - такая история. В никуда. Обязательно рассмотрим это завтра на заседании комитета по вопросам свободы слова", - написала Цыба.
Как отмечается на сайте Комитета, заседание состоится 20 октября в 14:30.
- Напомним, Дарницкий райсуд Киева запретил распространять тираж книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения Виктора Медведчука на такое распространение.
- Директор по маркетингу издательства Vivat Екатерина Аврамчук заявила, что после решения суда книгу раскупилы за считанные минуты.
- Издательство обжалует решение суда о запрете книги.
- Вахтанг Кипиани анонсировал новый тираж книги.
- Украинцев призывают к флешмобу # ВсехНеЗасудиш - покупать запрещенную судом книгу о Стусе.
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