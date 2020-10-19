Медведчук против книги о Стусе: решение суда обсудит комитет Рады, - нардеп

19 октября, 2020, 18:37

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова 20 октября рассмотрит вопрос о решении Дарницкого суда Киева о запрете распространять книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" по иску лидера партии ОПЗЖ Виктора Медведчука

Об этом написала глава подкомитета по вопросам права граждан на информацию Комитета ВР по вопросам свободы слова Татьяна Цыба в Facebook.

"Запрещать книги - такая история. В никуда. Обязательно рассмотрим это завтра на заседании комитета по вопросам свободы слова", - написала Цыба.

Как отмечается на сайте Комитета, заседание состоится 20 октября в 14:30.