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Espreso.tvОбществоЛуценко: плана развития у президента нет, есть планы у московской резидентуры

Луценко: плана развития у президента нет, есть планы у московской резидентуры


фото: gettyimages
Экс-генеральный прокурор, бывший министр внутренних дел Юрий Луценко заявил, что у президента Владимира Зеленского отсутствует стратегический план развития страны

Об этом Луценко заявил в программе "Борковский & Валевская | Политика", передает Еспресо.TV.

"Что сегодня происходит? Ну да, есть какие-то периодические, хаотические отсеки. Есть какие-то совершенно несовместимые заявления. Плана развития у президента, я подчеркиваю - именно у него - нет", - сказал Луценко.

В то же время экс-генпрокурор выразил уверенность, что есть планы действий у российских агентов в Украине и у близкого окружения Зеленского.

"То, что есть планы у московской резидентуры, - очевидно, что есть. То, что есть планы личного обогащения узкого круга, - все это знают. Бесконечные коррупционные скандалы в "Слуге народа" всем известны. Но у президента - и это самая большая проблема и я не злорадствую, мне это очень болит, я, собственно, живу в этой стране и, хотя я не голосовал за Зеленского, я был бы рад, если бы он был успешен, - но у него нет плана. Нет! И это самая большая беда", - сказал Луценко.

При этом экс-генпрокурор отметил, что во время работы президентом Петра Порошенко даже его критики признавали наличие стртегии развития страны, которая заключалась в евроатлантической интеграции, укреплении армии и децентрализации.

"Во Львове у меня куча друзей, которые не являются сторонниками Порошенко, - свободовцы, бютовцы и просто мои коллеги по общежитию. Но даже они говорят: у Порошенко была стратегия. Все знали: НАТО, ЕС, победа в войне за сильную армию, децентрализация из-за увеличения вдвое местных бюджетов", - сказал Луценко.

  • Напомним, ранее украинский политик и дипломат Роман Бессмертный, проанализировав интервью президента Владимира Зеленского журналисту BBC, сделал вывод, что президент не обладает знаниями по большому спектру вопросов, но при этом не желает учиться и улучшаться.

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