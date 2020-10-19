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Espreso.tvОбществоКитай продемонстрировал систему залпового запуска ударных беспилотников. ВИДЕО

Китай продемонстрировал систему залпового запуска ударных беспилотников. ВИДЕО


фото: скріншот відео
Китай провел испытания системы залпового огня, которая предназначена для одновременного запуска многих ударных беспилотников

Об этом сообщает Naked-science, передает "Укринформ".

"Исследовательская организация China Academy of Electronics and Information Technology (CAEIT) во время испытаний осуществила запуск дронов из коробчатой ​​установки, размещенной на базе легкого тактического автомобиля", - отметили в описании к видео.

Отмечается, что пока не известны ни название китайской новинки, которая была использована на испытаниях, ни обозначение всего комплекса.

Специалисты отмечают сходство нового БПЛА с курсирующим боеприпасом CH-901 компании China Poly Defense. Этот БПЛА запускается из передвижной "трубы". Его можно использовать для разведки или поражения наземных целей.

Сначала CH-901 оснастили парой выдвижных крыльев, а также V-образным хвостовым оперением. Недавно дизайн БПЛА претерпел изменения: V-образное хвостовое оперение заменили дополнительным набором выдвижных крыльев и сложным двойным хвостовым оперением.

CAEIT - дочерняя компания государственной корпорации China Electronics Technology Group Corporation (CETC), которая в июне 2017 года провела эксперимент, в котором принимали участие около 120 небольших беспилотных аппаратов. Четыре месяца спустя CAEIT провела собственный, более масштабный эксперимент с двумя сотнями дронов.

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