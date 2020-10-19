Китай продемонстрировал систему залпового запуска ударных беспилотников. ВИДЕО
Об этом сообщает Naked-science, передает "Укринформ".
"Исследовательская организация China Academy of Electronics and Information Technology (CAEIT) во время испытаний осуществила запуск дронов из коробчатой установки, размещенной на базе легкого тактического автомобиля", - отметили в описании к видео.
Отмечается, что пока не известны ни название китайской новинки, которая была использована на испытаниях, ни обозначение всего комплекса.
Специалисты отмечают сходство нового БПЛА с курсирующим боеприпасом CH-901 компании China Poly Defense. Этот БПЛА запускается из передвижной "трубы". Его можно использовать для разведки или поражения наземных целей.
Сначала CH-901 оснастили парой выдвижных крыльев, а также V-образным хвостовым оперением. Недавно дизайн БПЛА претерпел изменения: V-образное хвостовое оперение заменили дополнительным набором выдвижных крыльев и сложным двойным хвостовым оперением.
CAEIT - дочерняя компания государственной корпорации China Electronics Technology Group Corporation (CETC), которая в июне 2017 года провела эксперимент, в котором принимали участие около 120 небольших беспилотных аппаратов. Четыре месяца спустя CAEIT провела собственный, более масштабный эксперимент с двумя сотнями дронов.
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