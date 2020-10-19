Киеву нужна неделя, чтобы подать тепло всем 12 тыс. домам, - Кличко
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции, передает "РБК-Украина".
"Киев с пятницы, 16 октября, начал отопительный сезон. Сегодня тепло уже получают социальные объекты - больницы, школы, садики, другие учреждения социальной инфраструктуры. Также тепло подали уже почти в половину жилых домов столицы. Больше всего подключенных домов сегодня - в Голосеевском, Днепровском, Печерском и Святошинском районах. Напомню, что на полный запуск централизованной системы отопления - протяженностью в 2,7 тыс. км в почти 12 тыс. домов - городу нужно примерно неделю. Поэтому мы постепенно приводим теплоноситель. И если возникают проблемы , оперативно их устраняем", - сказал Кличко.
Он отметил, что следить за тем, чтобы в домах киевлян было тепло, теперь будет Городская жилищно-коммунальная инспекция. Также инспекторы будут проверять, как коммунальные службы реагируют на жалобы от жителей столицы.
"Хочу отметить, что в сентябре, во время подготовки к отопительному сезону, инспекция осуществила более 400 проверок. По их результатам уже устранили многие недостатки", - сказал Кличко.
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Напомним, в Киеве с 16 октября начался отопительный сезон .
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