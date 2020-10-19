Коронавирус: в Словении ввели комендантский час и запрет на передвижение между регионами

19 октября, 2020, 16:07

Правительство Словении объявило эпидемию коронавируса на всей территории страны

В связи с этим власти ввели комендантский час и запрет на передвижение между регионами, сообщает RTV.

Во вторник, 20 сентября, комендантский час вступит в силу. Он будет действовать с 21:00 до 6:00. Исключения будут касаться только поездок на работу и экстренных случаев, связанных с чрезвычайными ситуациями.

Также запрещается передвижение между всеми регионами. Выезд из региона будет возможным только для "рабочей, хозяйственной, лесной и подобной деятельности, устранения непосредственной опасности для жизни и имущества, помощи пожилым людям, доступа к медицинским услугам или аптекам, для чрезвычайных ситуаций и выполнения судебных задач, для ухода за лицами с особыми потребностями ".

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Также будут запрещены все массовые мероприятия и церемонии, включая церковные службы и частные торжества. Нарушителям грозит штраф от 400 до 4000 евро.

Границы Словении и транзит через них пока остаются открытыми.

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