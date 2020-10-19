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Espreso.tvОбществоКонверт с 1000 грн: кандидат на главу ОТО Киевской области подкупал учителей

Конверт с 1000 грн: кандидат на главу ОТО Киевской области подкупал учителей


фото: slovoidilo
Прокуратура сообщила о подозрении одному из кандидатов на пост главы объединенной территориальной общины, который поздравлял учителей с профессиональным праздником конвертами с 1000 грн

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"При процессуальном руководстве Васильковского отдела Киево-Святошинской местной прокуратуры сообщено о подозрении одному из кандидатов на пост главы объединенной территориальной общины по факту подкупа избирателей (ч.4 ст.160 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, кандидат на пост главы ОТО приветствовал учителей в школе с их профессиональным праздником конвертами с деньгами, оценив голос избирателя в тысячу гривен.

Законодательство предусматривает за подкуп избирателей от 2 до 6 лет заключения для организаторов подкупа, в случае выявления сговора лиц - от 6 до 7 лет заключения, для избирателей - 2 года ограничения свободы, 2 года общественных работ или штраф 6800 грн.

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