Конверт с 1000 грн: кандидат на главу ОТО Киевской области подкупал учителей
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
"При процессуальном руководстве Васильковского отдела Киево-Святошинской местной прокуратуры сообщено о подозрении одному из кандидатов на пост главы объединенной территориальной общины по факту подкупа избирателей (ч.4 ст.160 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, кандидат на пост главы ОТО приветствовал учителей в школе с их профессиональным праздником конвертами с деньгами, оценив голос избирателя в тысячу гривен.
Законодательство предусматривает за подкуп избирателей от 2 до 6 лет заключения для организаторов подкупа, в случае выявления сговора лиц - от 6 до 7 лет заключения, для избирателей - 2 года ограничения свободы, 2 года общественных работ или штраф 6800 грн.
- 16 октября полиция открыла уголовное производство по факту подкупа избирателей: кандидат в мэры Винницы от ОПЗЖ Вячеслав Узелков организовал кормление избирателей гречневой кашей и чаем
Читайте также
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
-
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
Читайте также
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
-
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим