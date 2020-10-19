Качура заявил, что "слуги" разработали новый этический кодекс для депутатов фракции
Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.
"Я с коллегами наработал новый устав, новое положение - этический кодекс - для фракции. И я надеюсь, что мы подпишем все эти документы. У нас еще не все потеряно, далеко не все. Такая перезагрузка произойдет и мы станем более эффективными", - заметил Качура.
По его словам, предыдущий внутрифракционной документ - так называемый "Меморандум о деятельности депутата", - который нардепы подписывали в начале своей каденции, оказался неэффективен.
Качура отметил, что если говорить о меморандуме, то это именно ответственность человека, который его подписал.
"Я не нарушаю меморандум. Мне кажется, это персональная ответственность каждого депутата: он перед избирателями несет и политическую, и этическую, в том числе, ответственность. И я считаю, что в отдельных случаях депутаты должны были сложить свои полномочия (так как это было предусмотрено меморандумом, который мы изначально подписывали). Правильно, что инициировали этот меморандум, но, к сожалению, у нас нет сейчас оснований отозвать народного депутата ", - добавил нардеп.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры