Качура заявил, что "слуги" разработали новый этический кодекс для депутатов фракции

19 октября, 2020, 15:41

Нардеп-"слуга" Александр Качура сообщил, что для депутатов фракции разработали новый этический кодекс, который уже вскоре планируют подписать

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

"Я с коллегами наработал новый устав, новое положение - этический кодекс - для фракции. И я надеюсь, что мы подпишем все эти документы. У нас еще не все потеряно, далеко не все. Такая перезагрузка произойдет и мы станем более эффективными", - заметил Качура.

По его словам, предыдущий внутрифракционной документ - так называемый "Меморандум о деятельности депутата", - который нардепы подписывали в начале своей каденции, оказался неэффективен.

Качура отметил, что если говорить о меморандуме, то это именно ответственность человека, который его подписал.

"Я не нарушаю меморандум. Мне кажется, это персональная ответственность каждого депутата: он перед избирателями несет и политическую, и этическую, в том числе, ответственность. И я считаю, что в отдельных случаях депутаты должны были сложить свои полномочия (так как это было предусмотрено меморандумом, который мы изначально подписывали). Правильно, что инициировали этот меморандум, но, к сожалению, у нас нет сейчас оснований отозвать народного депутата ", - добавил нардеп.

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