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Espreso.tvЭкономикаГосударство с начала года не профинансировало ни одного льготного кредита на жилье участникам АТО и переселенцам, - Держмолодьжитло

Государство с начала года не профинансировало ни одного льготного кредита на жилье участникам АТО и переселенцам, - Держмолодьжитло

Держмолодьжитло по различным программам обеспечило жильем 132 семьи участников АТО/ООС и 38 ВПЛ, при этом из государственного бюджета не было осуществлено ни одной сделки

Об этом сообщила пресс-служба Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству в Facebook.

"В январе-сентябре 2020 года, вопреки крайне ограниченному финансированию жилищных программ из Государственного бюджета Украины, региональными управлениями Держмолодьжитла заключено 400 договоров по всем программам, которые обслуживает Фонд. При этом важно подчеркнуть: финансовое наполнение программ осуществлялось преимущественно за счет средств местных бюджетов большинства регионов Украина ", - говорится в сообщении.

Так, за 9 месяцев было предоставлено 82 льготных кредитов на жилье ученым, педагогам, работникам бюджетной сферы, участникам боевых действий в АТО, а также внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). При этом 81 льготный кредит был предоставлен за счет местных бюджетов и только один (педагогическим работникам) был предоставлен из госбюджета.

Кроме того, за этот период было предоставлено 209 льготных долгосрочных кредитов молодым семьям. В частности, 118 - за счет местных бюджетов, 91 - за счет Держмолодьжитла и ни одного за счет государственного бюджета.

По программе "Доступное жилье" государственных поддержек за 9 месяцев было предоставлено 59; по программе удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий - 1; по программе частичной компенсации процентной ставки кредитов в коммерческих банках молодым семьям - 22 сделки; по программе реализации мероприятий энергосбережения в жилищном фонде (частичное возмещение кредитов) - 27 сделок. При этом все сделки были профинансированы за счет местных бюджетов.

"Итак, в целом из государственного бюджета Украины за 9 месяцев 2020 года был профинансирован один договор, из местных бюджетов - 308, из уставного капитала Держмолотьжитла - 91", - отметили в пресс-службе.

При этом по разным программам обеспечено собственным жильем, среди других категорий, 132 семьи участников АТО/ООС и 38 ВПЛ.

По словам главы Держмолодьжитла Сергея Комнатного, имеющиеся показатели жилищных программ нельзя считать достаточными.

"Ситуация не изменилась, несмотря на то, что мы постоянно говорим и во властных кабинетах, и журналистам, и обществу: отсутствие внимания государственной власти к решению жилищного вопроса граждан ведет к обострению социальной напряженности в стране", - цитирует пресс-служба слова Комнатного.

Он отметил, что на фоне отдельных положительных решений центральной власти, в частности внедрение программы кредитования отдельных категорий под 3%, в целом негативная ситуация наблюдается уже в течение последних шести лет.

"Очевидно, что усилий одного только местного самоуправления для системного и массового обеспечения украинцев собственным доступным и достаточным жильем недостаточно. Нужны консолидированные действия в этом направлении", - добавил Комнатный.

Глава Держмолодьжитла также выразил надежду, что при рассмотрении проекта государственного бюджета на 2021 год будут учтены многочисленные предложения народных депутатов относительно полноценного финансирования жилищных программ.

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