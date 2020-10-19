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Espreso.tvЭкономикаГосфинмониторинг за 9 месяцев обнаружил подозрительных финансовых операций на более 60 млрд грн

Госфинмониторинг за 9 месяцев обнаружил подозрительных финансовых операций на более 60 млрд грн


фото: bank.gov.ua
Государственная служба финансового мониторинга Украины в январе-сентябре обнаружила подозрительных финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием средств, на общую сумму 60,3 млрд грн

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно сообщению, за девять месяцев 2020 года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 739 материалов. Сумма подозрительных финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, в указанных материалах составляет 60,3 млрд грн.

В пресс-службе подчеркнули, что Госфинмониторинг уделяет особое внимание расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.

В частности, в январе-сентябре ведомство направило в правоохранительные органы 157 таких материалов, в которых сумма подозрительных финансовых операций составляет 6,4 млрд грн.

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