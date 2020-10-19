ГНС создаст департамент налоговых расследований
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
"Создаем департамент налоговых расследований - по сути, это управляющая компания с пятью региональными центрами обслуживания крупных плательщиков. Ее задача - выявлять схемы, находить уклонения. В составе департамента - управление трансфертного образования, то есть вся международная деятельность, а также подразделение центра отраслевой компетенции - есть специалисты по углеводородам, ритейлу, строительству", - цитирует издание слова главы ГНС Алексея Любченко.
Он подчеркнул, что департамент будет исключительно аналитическим подразделением, которое занимается международным налогообложением.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры