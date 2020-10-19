ГНС создаст департамент налоговых расследований

19 октября, 2020, 13:13

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) создает в центральном аппарате департамент налоговых расследований, главная цель которого будет заключаться в выявлении схем и уклонения от уплаты налогов крупными налогоплательщиками

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Создаем департамент налоговых расследований - по сути, это управляющая компания с пятью региональными центрами обслуживания крупных плательщиков. Ее задача - выявлять схемы, находить уклонения. В составе департамента - управление трансфертного образования, то есть вся международная деятельность, а также подразделение центра отраслевой компетенции - есть специалисты по углеводородам, ритейлу, строительству", - цитирует издание слова главы ГНС Алексея Любченко.

Он подчеркнул, что департамент будет исключительно аналитическим подразделением, которое занимается международным налогообложением.

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