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Espreso.tvЭкономикаГНС создаст департамент налоговых расследований

ГНС создаст департамент налоговых расследований

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) создает в центральном аппарате департамент налоговых расследований, главная цель которого будет заключаться в выявлении схем и уклонения от уплаты налогов крупными налогоплательщиками

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Создаем департамент налоговых расследований - по сути, это управляющая компания с пятью региональными центрами обслуживания крупных плательщиков. Ее задача - выявлять схемы, находить уклонения. В составе департамента - управление трансфертного образования, то есть вся международная деятельность, а также подразделение центра отраслевой компетенции - есть специалисты по углеводородам, ритейлу, строительству", - цитирует издание слова главы ГНС Алексея Любченко.

Он подчеркнул, что департамент будет исключительно аналитическим подразделением, которое занимается международным налогообложением.

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