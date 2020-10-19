Глава налоговой: "Бизнес уважаемых людей" за три года вывел из Украины $ 22 млрд
Об этом глава Государственной налоговой службы Украины (ГНС) Алексей Любченко сказал в интервью Интерфакс-Украина.
"Недавно у нас состоялась конференция по выполнению плана BEPS. Мы пригласили наших коллег из соответствующих органов Германии, Нидерландов, Великобритании, Кипра, Швейцарии, Австрии, США - то есть из стран, куда больше всего наши уважаемые люди вывели денег. За три года они вывели $ 22 млрд. Эта тема заслуживает внимания. Также порядка $ 90 млрд в год контролируемых операций ", - цитирует издание слова Любченко.
Так, по данным ГНС, $ 10 млрд с $ 22,4 млрд составляют дивиденды. В целом с $ 22,4 млрд уплачено $ 0,63 млрд налога по средней ставке 2,8%.
По словам главы ведомства, механизм трасфертного ценообразования позволит оставить в стране $ 30-40 млрд прибыли.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
-
Читайте также
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула