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Espreso.tvЭкономикаГлава налоговой: "Бизнес уважаемых людей" за три года вывел из Украины $ 22 млрд

Глава налоговой: "Бизнес уважаемых людей" за три года вывел из Украины $ 22 млрд


фото: reuters
"Бизнес уважаемых людей" за три года вывел из Украины $ 22,4 млрд, из которых $ 5 млрд - на Кипр, $ 4 млрд - в Нидерланды, $ 3 млрд - в Великобританию, $ 2 млрд - в Германию

Об этом глава Государственной налоговой службы Украины (ГНС) Алексей Любченко сказал в интервью Интерфакс-Украина.

"Недавно у нас состоялась конференция по выполнению плана BEPS. Мы пригласили наших коллег из соответствующих органов Германии, Нидерландов, Великобритании, Кипра, Швейцарии, Австрии, США - то есть из стран, куда больше всего наши уважаемые люди вывели денег. За три года они вывели $ 22 млрд. Эта тема заслуживает внимания. Также порядка $ 90 млрд в год контролируемых операций ", - цитирует издание слова Любченко.

Так, по данным ГНС, $ 10 млрд с $ 22,4 млрд составляют дивиденды. В целом с $ 22,4 млрд уплачено $ 0,63 млрд налога по средней ставке 2,8%.

По словам главы ведомства, механизм трасфертного ценообразования позволит оставить в стране $ 30-40 млрд прибыли.

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