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Espreso.tvОбществоФранция вышлет более 200 подозреваемых в экстремизме после убийства учителя беженцем из РФ, - СМИ

Франция вышлет более 200 подозреваемых в экстремизме после убийства учителя беженцем из РФ, - СМИ


фото: reuters
Франция готовится выслать 231 подозреваемого в экстремистских религиозных убеждениях после убийства учителя истории под Парижем

Об этом сообщает The Sunday Morning Herald.

По словам источника из профсоюза полиции, из общего числа подозреваемых 180 человек сейчас находятся в тюрьме, а 51 должны арестовать в ближайшее время.

Министр внутренних дел Франции Жерар Дарманен призвал сотрудников своего ведомства более внимательно изучить запросы людей, желающих получить статус беженца.

Франция определяет экстремистов как "людей, которые в процессе радикализации, вероятно, захотят выехать за границу, чтобы присоединиться к террористическим группировкам или принять участие в террористической деятельности".

  • Напомним, в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин вечером в пятницу, 16 октября 2020 года, 18-летний парень чеченского происхождения, родившийся в Москве, обезглавил ножом учителя истории и географии местного колледжа Bois d'Aulne по имени Самуэль П.

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