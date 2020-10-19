До рассмотрения апелляции распространению книги Кипиани о Стусе ничего не угрожает, - адвокат

19 октября, 2020, 20:05

Адвокат Вахтанга Кипиани Вячеслав Якубенко рассказал о дальнейших действиях по делу "Медведчук против Кипиани"

Об этом он сказал во время программы "Большой эфир Василия Зимы", передает Еспресо.TV.

"Сейчас наша главная задача дождаться полного текста решения. Мы получили лишь вступительную и резолятивну часть, которая шокировала всех адвокатов. После того как мы получим полный текст - попробуем понять логику судьи, из чего она выходила, и тогда уже сможем подготовить апелляционную жалобу. После того у нас есть еще 30 дней ", - сказал Якубенко.

По его словам, несколько месяцев Апелляционный суд будет рассматривать дело и как минимум до конца этого рассмотрения книги и распространению этой книги ничего не угрожает.

Напомним, Медведчук заявил, что в 9 эпизодах книги Кипиани содержатся высказывания, который не соответствуюет действительности и унижают честь и достоинство политика, из-за чего требует запретить распространение книги "в любой способ на любой территории". В этих эпизодах Кипиани рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Василия Стуса в процессе 1980 года. В результате поэта приговорили к 10 годам принудительных работ и 5 лет ссылки. Стус умер 4 сентября 1985 года в карцере после объявленной им голодовки.

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