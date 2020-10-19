До рассмотрения апелляции распространению книги Кипиани о Стусе ничего не угрожает, - адвокат
Об этом он сказал во время программы "Большой эфир Василия Зимы", передает Еспресо.TV.
"Сейчас наша главная задача дождаться полного текста решения. Мы получили лишь вступительную и резолятивну часть, которая шокировала всех адвокатов. После того как мы получим полный текст - попробуем понять логику судьи, из чего она выходила, и тогда уже сможем подготовить апелляционную жалобу. После того у нас есть еще 30 дней ", - сказал Якубенко.
По его словам, несколько месяцев Апелляционный суд будет рассматривать дело и как минимум до конца этого рассмотрения книги и распространению этой книги ничего не угрожает.
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Напомним, Медведчук заявил, что в 9 эпизодах книги Кипиани содержатся высказывания, который не соответствуюет действительности и унижают честь и достоинство политика, из-за чего требует запретить распространение книги "в любой способ на любой территории".
В этих эпизодах Кипиани рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Василия Стуса в процессе 1980 года. В результате поэта приговорили к 10 годам принудительных работ и 5 лет ссылки. Стус умер 4 сентября 1985 года в карцере после объявленной им голодовки.
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