Coca-Cola в Японии выпустила линейку традиционных бульонов даси
19 октября, 2020, 18:27
Coca-Cola в Японии выпустила сезонную линейку традиционных японских бульонов даси под названием Go: Good
Об этом сообщает "Bazilik".
В линейку Go: Good входят японский кукурузный суп, биск из креветок и минестроне. Супы продаются в малых алюминиевых банках. Необычные напитки бренда можно приобрести в торговых автоматах, которые выдают супы сразу горячими.
Даси - это традиционный японский бульон из водорослей комбу, стружки кацуобуши и ферментированного тунца или паламуду. Блюдо подается в почти кипящем состоянии.
Бульоны Coca-Cola стоят от $ 1,23.
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