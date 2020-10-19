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Espreso.tvОбществоCoca-Cola в Японии выпустила линейку традиционных бульонов даси

Coca-Cola в Японии выпустила линейку традиционных бульонов даси


фото: bazilik
Coca-Cola в Японии выпустила сезонную линейку традиционных японских бульонов даси под названием Go: Good

Об этом сообщает "Bazilik".

В линейку Go: Good входят японский кукурузный суп, биск из креветок и минестроне. Супы продаются в малых алюминиевых банках. Необычные напитки бренда можно приобрести в торговых автоматах, которые выдают супы сразу горячими.

Даси - это традиционный японский бульон из водорослей комбу, стружки кацуобуши и ферментированного тунца или паламуду. Блюдо подается в почти кипящем состоянии.

Бульоны Coca-Cola стоят от $ 1,23.

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