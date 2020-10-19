Чтобы разводить улиток: 17-летний парень украл с участка избирательную урну
19 октября, 2020, 15:46
На Запорожье полиция нашла местного жителя, который украл с избирательного участка урну для голосования
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
18 октября в Каменско-Днепровское отделение полиции поступило сообщение от главы избирательной комиссии о похищении урны для голосования.
Похитителя нашли утром 19 октября. Им оказался 17-летний парень. Он сразу признался в содеянном.
Юноша объяснил, что собирался использовать урну, как инкубатор для выращивания и разведения улиток.
Следственным по данному факту возбуждено дело о краже.
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