Цена на сахар в ближайшее время вырастет до 18 грн/кг, - эксперт

19 октября, 2020, 10:37

В Украине цена на сахар будет повышаться до показателя 18 грн/кг

Об этом заявил Леонид Козаченко, президент Украинской аграрной конфедерации, в эфире программы "Еспресо кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Цена может вырасти примерно до 18 грн/кг в ближайшее время. Мы постоянно страдаем от изменения курса валют. Сейчас еще возникла проблема с поставками газа, электроэнергии. Все это вместе - это комплекс проблем, влияющих на дальнейшее развитие и существование сахарной отрасли ", - сказал Козаченко.

По его словам, если цена не будет расти, то вся сахарная отрасль будет иметь убытки.

"Начало сезона отсрочено на три недели по сравнению с прошлым годом. Работало малое количество сахарных заводов. На сегодняшний день из 33 тех, которые должны были работать, работают только 23. Как только запустится все количество сахарных заводов, цена снизится примерно до 15 грн", - добавил Назар Михайлишин, аналитик сырьевых рынков НАЦУ "Укрцукор".