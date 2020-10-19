Бывший заключенный за убийство депутат Лозинский баллотируется на голову ОТО на Кировоградщине

19 октября, 2020, 19:41

Экс-нардеп ВР Виктор Лозинский, который был приговорен к 15 годам лишения свободы за умышленное убийство, баллотируется на пост главы ОТО недалеко от места убийства

Об этом сообщили в в местной территориальной избирательной комиссии в комментарии ВВС News Украина.

"Лозинский Виктор Александрович баллотируется на должность руководителя Подвысоцкого ОТО Голованевского района Кировоградской области", - говорится в сообщении.

Да, Лозинский идет на выборы самовыдвиженцем.

Отмечается, что информацию о кандидатах на должности глав Подвысоцкого ОТОне публикуют на сайте ЦИК.

Как известно, 16 июня 2009 года вблизи пгт Голованевск произошло убийство, когда после инцидента компании в составе Виктора Лозинского, прокурора и начальника милиции района и егеря погиб житель села Валерий Олийнык. Лозинский заявлял, что это была самооборона. Тогда Верховная Рада сняла с Лозинского неприкосновенность и лишила мандата.

Так, экс-нардепа задержали в марте 2010 года. Его обвинили в умышленном убийстве. В апреле 2011 года Лозинского приговорили к 15 годам заключения. Уже в 2016 году Лозинскому пересчитали срок заключения и вышел на свободу.

Напомним, Центральная избирательная комиссия официально назначила на 25 октября 2020 года местные выборы .

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