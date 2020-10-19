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Espreso.tvСпортБыло видно, что Ломаченко выиграл бой у Лопеса, - генсек Федерации бокса России

Было видно, что Ломаченко выиграл бой у Лопеса, - генсек Федерации бокса России


фото: Getty Images
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев не согласен с судейским вердиктом в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе

Об этом сообщает Fightnews.

Россиянин убежден, что победу в бою одержал Ломаченко.

"Лично мое мнение: очень грустно, когда так судьи судят. Видно было, что Василий выиграл. Не надо жить американской мечтой, надо добиваться своей цели. Там надо досрочно выигрывать, очень грубое судейское решение. В профессиональном боксе не пересматривают, этого уже не вернешь, надо готовиться к реваншу. У Василия еще все впереди, но в реванше, если не досрочно, будет трудно победить. очень печальное судейство, очень расстроился", - сказал Умар Кремлев.

Теофимо Лопес отобрал у Василия Ломаченко титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Американец, который также владеет поясом IBF (Международной боксерской федерации), стал абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

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