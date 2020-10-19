Было видно, что Ломаченко выиграл бой у Лопеса, - генсек Федерации бокса России
Об этом сообщает Fightnews.
Россиянин убежден, что победу в бою одержал Ломаченко.
"Лично мое мнение: очень грустно, когда так судьи судят. Видно было, что Василий выиграл. Не надо жить американской мечтой, надо добиваться своей цели. Там надо досрочно выигрывать, очень грубое судейское решение. В профессиональном боксе не пересматривают, этого уже не вернешь, надо готовиться к реваншу. У Василия еще все впереди, но в реванше, если не досрочно, будет трудно победить. очень печальное судейство, очень расстроился", - сказал Умар Кремлев.
Теофимо Лопес отобрал у Василия Ломаченко титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Американец, который также владеет поясом IBF (Международной боксерской федерации), стал абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).
- Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- Василий Ломаченко не согласился, что заслужил поражения по очкам от Теофимо Лопеса.
- 18 октября Лопес заявил, что не намерен давать украинцу Василию Ломаченко возможность реванша.
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