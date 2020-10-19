Азербайджан обвинил Армению в обстреле нефтепровода в 300 км от линии фронта
Как заявили в Баку, 18 октября армянские войска запустили ракеты в направлении Хизинского района, где проходят трубопроводы сырой нефти и конденсата.
"Данные ракеты были нейтрализованы силами ПВО азербайджанской армии, некоторые части ракет упали на расстоянии 250 м от стратегического нефтепровода Баку-Новороссийск, проходящего через село Ситальчай Хизинського района", - заявили в Генпрокуратуре Азербайджана.
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В Министерстве обороны Армении сразу же опровергли информацию об обстреле нефтепровода Баку-Новороссийск.
Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что заявление Генпрокуратуры Азербайджана "является абсолютной ложью, а ложь даже не нуждается в комментариях".
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