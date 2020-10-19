Антиукраинские силы контролируют, наверное, более 80% эфира, - Луценко

19 октября, 2020, 16:01

Бывший генеральный прокурор Украины, экс-министр МВД Юрий Луценко заявил, что антиукраинские и олигархические силы контролируют более 80% телеэфира

Об этом он сказал в программе "Борковский & Валевская | Политика".

Журналист поинтересовался тем, как деньги российских олигархов работают в Украине и как развивают различные политические и околополитические проекты.

"Мы видим, что основная цель - изменить так называемый общественный дискурс, изменить информационную повестку дня в стране. Недаром Кремль открывает те или иные свои информационные проекты", - сказал Борковский.

Луценко отметил, что самой большой проблемой является "проигранная информационная война".

"Украина, к сожалению, фактически не имеет собственного информационного пространства. Антиукраинские и олигархические силы контролируют, ну, наверное, более 80% эфира и это - самая большая проблема", - сказал Луценко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb