Алиев заявил о взятии под контроль 13 населенных пунктов в Нагорном Карабахе

19 октября, 2020, 10:47

В понедельник, 19 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль Вооруженными Силами страны 13 сел в Нагорном Карабахе

В понедельник, 19 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль Вооруженными Силами страны 13 сел в Нагорном Карабахе.

Об этом он написал у себя в Twitter.

"Освобождены села Солтанлы, Амирварлы, Машанлы, Гасанли, Аликейханлы, Гумлаг, Ариф Гаджилы, Геярчинвейселли, Ниязгуллар, Кеча Мамедли, Шахвелли, Гаджи Баку, Исаглы Джебраильский района", - сообщил Алиев.

Освобождены села Солтанлы, Амирварлы, Машанлы, Гасанли, Аликейханлы, Гумлаг, Гаджилы, Геярчинвейселли, Ниязгуллар, Кечал Мамедли, Шахвелли, Гаджи Исмаиллы, Исаглы Джебраильского района. Карабах - это Азербайджан! - Ilham Aliyev (@presidentaz) October 19 2020

По его словам, наступление ВС Азербайджана стал ответом на нарушение перемирия со стороны Армении.

"Вооруженные силы Армении, грубо нарушив согласованный временный режим гуманитарного прекращения огня, после 00:02 18 октября подвергли обстрелу из тяжелой артиллерии населенные пункты и боевые позиции Азербайджана", - заявил глава государства.

В результате этих грязных действий есть погибшие и раненые. Азербайджанская армия дала врагу достойный ответ, освободила от оккупации несколько населенных пунктов. - Ilham Aliyev (@presidentaz) October 19 2020

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