Алиев заявил о взятии под контроль 13 населенных пунктов в Нагорном Карабахе
В понедельник, 19 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль Вооруженными Силами страны 13 сел в Нагорном Карабахе.
Об этом он написал у себя в Twitter.
"Освобождены села Солтанлы, Амирварлы, Машанлы, Гасанли, Аликейханлы, Гумлаг, Ариф Гаджилы, Геярчинвейселли, Ниязгуллар, Кеча Мамедли, Шахвелли, Гаджи Баку, Исаглы Джебраильский района", - сообщил Алиев.
Освобождены села Солтанлы, Амирварлы, Машанлы, Гасанли, Аликейханлы, Гумлаг, Гаджилы, Геярчинвейселли, Ниязгуллар, Кечал Мамедли, Шахвелли, Гаджи Исмаиллы, Исаглы Джебраильского района. Карабах - это Азербайджан!- Ilham Aliyev (@presidentaz) October 19 2020
По его словам, наступление ВС Азербайджана стал ответом на нарушение перемирия со стороны Армении.
"Вооруженные силы Армении, грубо нарушив согласованный временный режим гуманитарного прекращения огня, после 00:02 18 октября подвергли обстрелу из тяжелой артиллерии населенные пункты и боевые позиции Азербайджана", - заявил глава государства.
В результате этих грязных действий есть погибшие и раненые. Азербайджанская армия дала врагу достойный ответ, освободила от оккупации несколько населенных пунктов.- Ilham Aliyev (@presidentaz) October 19 2020
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