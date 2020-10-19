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Espreso.tvОбществоАлиев заявил о взятии под контроль 13 населенных пунктов в Нагорном Карабахе

Алиев заявил о взятии под контроль 13 населенных пунктов в Нагорном Карабахе


фото: reuters
В понедельник, 19 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль Вооруженными Силами страны 13 сел в Нагорном Карабахе

В понедельник, 19 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль Вооруженными Силами страны 13 сел в Нагорном Карабахе.

Об этом он написал у себя в Twitter.

"Освобождены села Солтанлы, Амирварлы, Машанлы, Гасанли, Аликейханлы, Гумлаг, Ариф Гаджилы, Геярчинвейселли, Ниязгуллар, Кеча Мамедли, Шахвелли, Гаджи Баку, Исаглы Джебраильский района", - сообщил Алиев.

По его словам, наступление ВС Азербайджана стал ответом на нарушение перемирия со стороны Армении.

"Вооруженные силы Армении, грубо нарушив согласованный временный режим гуманитарного прекращения огня, после 00:02 18 октября подвергли обстрелу из тяжелой артиллерии населенные пункты и боевые позиции Азербайджана", - заявил глава государства.

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