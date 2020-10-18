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Espreso.tvОбществоЗеленский взял под контроль местные власти во Львове, иначе у него нет шансов, - Петр Порошенко

Зеленский взял под контроль местные власти во Львове, иначе у него нет шансов, - Петр Порошенко


фото: "Європейська Солідарність"
Партия "Слуга народа" понимает, что не имеет никаких шансов на поддержку во Львове, поэтому у Зеленского пошли другим путем - взяли под контроль местные власти. Об этом пятый президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко заявил во время выступления перед многотысячным митингом в центре Львова. Он отметил, что городские власти в течение полутора лет не демонстрируют своей позиции относительно угроз реванша и капитуляции

"У Зеленского понимают, что победа во Львове их "слугам" не светит. И поэтому они пошли простым, но для Украины и Львова, опасным путем. Просто взяли под контроль местные власти и сделали ставку на них", - считает Порошенко.

"Вас не удивляет, что уже полтора года вы не слышите голоса городских властей Львова о развитии ситуации в Украине? Об угрозе капитуляции, пророссийского реванша, засильи олигархов, свертывании реформ и развороте Украины с проевропейского курса - молчат. Ни слова критики в адрес Зеленского! Вас не удивляет, что "Слуги" выставили кандидата "ни рыба, ни мясо"? Не потому ли, что их настоящим кандидатом является совсем другой человек, который уже 14 лет руководит городом?" - отметил Петр Порошенко.

Он отметил, что выборы на должность городского головы Львова - это поединок между Олегом Синюткой и Андреем Садовым.

"Олег Синютка - это развитие города, использования его потенциала и достойное представительство политических взглядов горожан. Это профессионализм, хозяйственность, честность, решения насущных проблем города и простых людей. Это защита львовян. Патриотизм, всеукраинский масштаб политической личности и поддержка всей "Европейской солидарности" - самой мощной проевропейской проукраинской политической силы и ее лучшей парламентской фракции, достойно представляющей Украину, Галичину и Львовщину", - отметил пятый президент.

Он призвал всех обязательно прийти 25 октября на выборы.

"У нас есть все шансы, чтобы с местных выборов начался политический процесс освобождения Украины от "зеленой" власти дилетантов, популистов и капитулянтов. Для этого мы должны прежде всего укрепить проевропейские, государственные политические силы. И такой силой является "Европейская Солидарность", - убежден Петр Порошенко.

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