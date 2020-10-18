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Espreso.tvОбществоЗа полтора года Зеленский, как президент, так ничему и не научился, - Бессмертный

За полтора года Зеленский, как президент, так ничему и не научился, - Бессмертный

Известный украинский политик и дипломат Роман Бессмертный проанализировал интервью президента Владимира Зеленского для ВВС, которое он дал во время недавнего посещения Лондона

Об этом он рассказал в эфире еженедельной программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .

Предметом рассмотрения Бессмертного стало не только содержание ответов главы государства, но и то, как тот вел себя во время беседы.

"Первое: из интервью видно, что президент не обладает знаниями по большому спектру вопросов.

Второе: специалисты, которые занимаются невербальным общением, могут из этого интервью вынести очень много фактов, свидетельствующих о том, что он говорил неправду", - отметил политик.

Однако, наихудшим он считает отсутствие у Зеленского личного желания учиться и улучшаться.

"Не произошло за полтора года обогащения опытом, информацией и пониманием ситуации", - отметил Бессмертный.

"Мы же надеялись, что полтора года не пропадут даром и понимание того, что ситуация с тезисами о "мире в глазах Путина", о "какая разница", о недофинансировании армии, оно сделает свое, и президент, как человек, который отвечает за эти участки, он это будет понимать и будет вносить коррективы. А случилось так, что президент говорит: "мы - непогрешимы, мы делаем, как все и делали, мы достигаем больших успехов". Очевидно было, что даже самому журналисту было стыдно от того, что факты, на самом деле, и то, что говорит президент, оно не совпадает. Как минимум, когда смотришь это интервью, как минимум можно сказать: а это президент Украины?" - пояснил Роман Бессмертный .

 

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