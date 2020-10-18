Из-за COVID-19 в Швейцарии запретили собираться в группы более 15 человек

18 октября, 2020, 17:15

Швейцарское правительство на фоне ухудшения эпидемической ситуации в стране объявило в воскресенье, 18 октября 2020 года, о введении новых карантинных ограничений

В частности, с понедельника, 19 октября, запрещается собираться в группы более 15 человек в общественных местах. Также граждан просят ограничить частные вечеринки, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW.

Правительство также распространило требование на ношение масок, которые раньше необходимо было надевать только в общественном транспорте, на все общественные помещения, включая магазины, культурные центры, больницы и церкви. Кроме того, требование ношения масок будет распространяться на все железнодорожные вокзалы, аэропорты, автобусные и трамвайные остановки.

К тому же, люди, которые встречаются в кафе или ресторанах, должны быть в маске, если они не сидят, не едят и не пьют. Кроме того, для сокращения социальных контактов, компаниям рекомендуют позволить сотрудникам работать дома.

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