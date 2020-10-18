Из Версаля выселили "короля" в простыне

18 октября, 2020, 17:00

Французская полиция задержала и взяла под стражу мужчину, который попал в Версальский дворец, разбив окно

Это произошло в ночь с субботы на воскресенье, 18 октября 2020 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на RFI.

31-летний мужчина прибыл в Версаль из Парижа на такси около 22:30. Водитель такси и вызвал полицию, описав своего пассажира, как "человека в простыне, который принимает себя за короля".

"Король" перелез через стену, разбил окно у входа в нижнюю галерею и таким образом попал в помещение дворца. Полицейские по прибытии заметили разбитое окно и задержали нарушителя.

По словам пресс-секретарь Версальского парка, имуществу и экспонатам дворца не нанесен серьезный ущерб.

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