Вторжение Путина в Беларусь завершится распадом Российской империи. На этот раз окончательным, - Игорь Яковенко

18 октября, 2020, 19:05

Предполагаемая попытка Владимира Путина пойти на вооруженное спасение режима Александра Лукашенко в Беларуси обернется концом современной Российской империи

Об этом московский журналист, бывший депутат Госдумы России от оппозиционной партии "Яблоко" Игорь Яковенко заявил в эфире еженедельной программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспрессо.TV.

По его мнению, события в Республике Беларусь развиваются путем обострения внутриполитической ситуации, что представляет непосредственную угрозу тамошний власти.

"Не исключено, что Путин действительно попытается ввести войска в Беларусь. И это будет война против белорусского народа, в которой Путин, совершенно очевидно, потерпит поражение", - отметил российский оппозиционер.

"И вот это может стать катализатором. Тут, с одной стороны, с востока - Хабаровск, с запада - Беларусь, с юга - Нагорный Карабах полыхает. Вот это (вторжение в Беларусь - ред.) может быть тригерным событием, которое приведет к распаду путинского режима", - добавил Яковенко.

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При чем "распад" в данном случает подразумевается им буквальный.

"К сожалению, я не очень понимаю, каким образом этот распад может произойти совсем без жертв. Будем надеятся, что все таки он произойдет с минимальным количеством жертв. И это будет третий и окончательный распад Российской империи", - подчеркнул Игорь Яковенко.

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