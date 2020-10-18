Войска Азербайджана уже стоят в 40 км от границы с Арменией

18 октября, 2020, 20:20

Азербайджанские военные прорвались к стратегическому водохранилищу

Утром воскресенья, 18 октября 2020 года, Армения сообщила о боях у Худаферинского водохранилища и древнего моста, который соединяет непризнанную "Нагорно-Карабахскую республику" и Иран, передает Еспресо.TV со ссылкой на украинскую службу ВВС.

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Вечером президент Азербайджана Ильгам Алиев официально сообщил об установлении азербайджанского флага над средневековым Худаферинским мостом и опубликовал видео азербайджанских военных на фоне этого моста.

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"Если азербайджанские военные установят контроль над районом у водохранилища, это означает, что они продвинулись более чем на 40 км на южном участке фронта с начала боевых действий и теперь находятся в 40 км от признанной международным сообществом границы с Арменией", - отмечает ВВС.

Как заявил перед этим армянский премьер Никол Пашинян, Армения готова к компромиссу, но Азербайджан должен действовать независимо от Турции.

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